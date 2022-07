Wijnaldum Roma, l’ostacolo per l’olandese rimane l’ingaggio (Di domenica 24 luglio 2022) Wijnaldum Roma, l’ostacolo per arrivare al centrocampista olandese rimane il suo alto ingaggio: la situazione La Roma è sempre in pressing su Georginio Wijnaldum, centrocampista in uscita dal PSG. Secondo quanto riferito dal Messaggero, l’ostacolo più grande sembra essere lo stipendio dell’olandese. I dirigenti giallorossi stanno lavorando per arrivare ad una soluzione, mentre il club francese chiede un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni più una contropartita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022)per arrivare al centrocampista olandeseil suo alto ingaggio: la situazione Laè sempre in pressing su Georginio, centrocampista in uscita dal PSG. Secondo quanto riferito dal Messaggero,più grande sembra essere lo stipendio del. I dirigenti giallorossi stanno lavorando per arrivare ad una soluzione, mentre il club francese chiede un prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni più una contropartita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

