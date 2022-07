WhatsApp ci spiega come funzioneranno i “messaggi conservati” (Di domenica 24 luglio 2022) Tra le novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di WhatsApp ne troviamo anche una relativa ai messaggi conservati. Ecco cosa sono L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 24 luglio 2022) Tra le novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori dine troviamo anche una relativa ai. Ecco cosa sono L'articolo proviene da TuttoAndroid.

SpockEva : @itslacapra Secondo me prima di fare il film hanno fatto il gruppo whatsapp degli attori e poi si sono regolati sla… - sh3sale : @CuteNiall91 'stai online che devo spiegarti' 'ok spiega' 'allora' esce da whatsapp. - LAZIOcrea : RT @WEGILTrastevere: “Eruzioni vulcaniche” #WeGil giovedì 14 luglio, I #vulcani e la #lava non avranno più segreti! laboratorio divertente… -