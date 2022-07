Volley, VNL maschile 2022: troppa Polonia per l’Italia, azzurri quarti (Di domenica 24 luglio 2022) troppa Polonia per l’Italia: gli azzurri si arrendono 0-3 (16-25, 23-25, 20-25) nella finale per il terzo posto della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri faticano a trovare ritmo e subiscono la pressione al servizio dei campioni del mondo, che rimangono lucidi anche nella lotta serrata del secondo set. La squadra di Grbic, in cui brillano il capitano Bartosz Kurek (13 punti) e Kamil Semeniuk (12), si aggiudica così il terzo gradino del podio. l’Italia di Fefé De Giorgi, a cui non bastano i 14 punti di Daniele Lavia e i 12 di Yuri Romanò, chiude dunque al quarto posto il torneo, ma si può guardare con fiducia ai Mondiali. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022)per: glisi arrendono 0-3 (16-25, 23-25, 20-25) nella finale per il terzo posto dellaNations League (VNL). Glifaticano a trovare ritmo e subiscono la pressione al servizio dei campioni del mondo, che rimangono lucidi anche nella lotta serrata del secondo set. La squadra di Grbic, in cui brillano il capitano Bartosz Kurek (13 punti) e Kamil Semeniuk (12), si aggiudica così il terzo gradino del podio.di Fefé De Giorgi, a cui non bastano i 14 punti di Daniele Lavia e i 12 di Yuri Romanò, chiude dunque al quarto posto il torneo, ma si può guardare con fiducia ai Mondiali. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE ...

