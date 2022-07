Volley, VNL maschile 2022: la Francia si salva e trionfa, Usa ko al tie-break (Di domenica 24 luglio 2022) La Francia batte gli Usa 3-2 (25-16, 25-19, 14-25, 21-25, 15-10) nella finale per l’oro e trionfa nella Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Partita a corrente alternata, con i transalpini allenati dall’italiano Andrea Giani che dominano i primi due parziali ma vanno in tilt nel terzo set. La formazione a stelle e strisce sale di livello con un ritrovato Defalco e riapre la partita, allungandola fino al tie-break, dove i campioni olimpici si ritrovano e si aggiudicano così il trofeo della VNL maschile 2022. La rimonta degli Stati Uniti invece si ferma al quinto set e gli uomini di Sparrow devono accontentarsi della piazza d’onore. Tra i transalpini spiccano i 22 punti di Earvin Ngapeth e i 17 di Jean Patry, mentre agli americani non bastano i ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Labatte gli Usa 3-2 (25-16, 25-19, 14-25, 21-25, 15-10) nella finale per l’oro enellaNations League (VNL). Partita a corrente alternata, con i transalpini allenati dall’italiano Andrea Giani che dominano i primi due parziali ma vanno in tilt nel terzo set. La formazione a stelle e strisce sale di livello con un ritrovato Defalco e riapre la partita, allungandola fino al tie-, dove i campioni olimpici si ritrovano e si aggiudicano così il trofeo della VNL. La rimonta degli Stati Uniti invece si ferma al quinto set e gli uomini di Sparrow devono accontentarsi della piazza d’onore. Tra i transalpini spiccano i 22 punti di Earvin Ngapeth e i 17 di Jean Patry, mentre agli americani non bastano i ...

