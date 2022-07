Volley Nations League, De Giorgi: “Francia ha giocato molto bene, concentriamoci ora sul bronzo” (Di domenica 24 luglio 2022) Il CT della Nazionale di Volley maschile, Ferdinando De Giorgi, ha commentato la sconfitta contro la Francia in semifinale di Nations League. Queste le parole dell’allenatore: “La partita di questa sera è stata molto complicata. La Francia ha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conosciamo. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto, poi siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di troppo. Dobbiamo ora subito concentrarci in vista della gara di domani che mette in palio una medaglia di bronzo che vogliamo portare a casa”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Il CT della Nazionale dimaschile, Ferdinando De, ha commentato la sconfitta contro lain semifinale di. Queste le parole dell’allenatore: “La partita di questa sera è statacomplicata. Lahae ha messo in campo tutta la qualità che tutti conosciamo. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto, poi siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di troppo. Dobbiamo ora subito concentrarci in vista della gara di domani che mette in palio una medaglia diche vogliamo portare a casa”. SportFace.

