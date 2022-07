Volley, Nations League 2022, De Giorgi dopo il ko dell’Italia: “Partita complicata con la Francia” (Di domenica 24 luglio 2022) Un brutto ceffone in pieno volto, quello ricevuto dall’Italia nella semifinale di Volley Nations League contro la Francia. Gli azzurri hanno incassato una pesante sconfitta al penultimo atto, venendo sconfitti per tre set a zero dai transalpini guidati da Andrea Giani. La Nazionale si deve dunque accontentare della finalina per il terzo posto contro la Polonia. Il CT Fefè De Giorgi non ha cercato scuse per il ko, nelle dichiarazioni raccolte da FederVolley: “La Partita giocata questa sera è stata molto complicata. La Francia da parte loro ha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conoscono. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto poi dopo siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Un brutto ceffone in pieno volto, quello ricevuto dall’Italia nella semifinale dicontro la. Gli azzurri hanno incassato una pesante sconfitta al penultimo atto, venendo sconfitti per tre set a zero dai transalpini guidati da Andrea Giani. La Nazionale si deve dunque accontentare della finalina per il terzo posto contro la Polonia. Il CT Fefè Denon ha cercato scuse per il ko, nelle dichiarazioni raccolte da Feder: “Lagiocata questa sera è stata molto. Lada parte loro ha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conoscono. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto poisiamo andati in difficoltà subendo qualche ace di ...

