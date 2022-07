Volley, Italia-Polonia oggi in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming finale bronzo VNL maschile 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) Tutto pronto per Polonia-Italia, finale per il terzo posto della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli Azzurri di Fefé De Giorgi, sconfitti in tre set dai campioni olimpici della Francia, vogliono subito riscattarsi davanti al proprio pubblico e salire sul terzo gradino del podio. Non sarà affatto semplice però contro i polacchi, campioni del mondo in carica, battuti in semifinale dagli Stati Uniti. Chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 24 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Tutto pronto perper il terzo posto dellaNations League (VNL). Gli Azzurri di Fefé De Giorgi, sconfitti in tre set dai campioni olimpici della Francia, vogliono subito riscattarsi davanti al proprio pubblico e salire sul terzo gradino del podio. Non sarà affatto semplice però contro i polacchi, campioni del mondo in carica, battuti in semidagli Stati Uniti. Chi si aggiudicherà vittoria e medaglia di? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 24 luglio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO ...

