Volley Bergamo 1991 ammesso al campionato di Serie A1 (Di domenica 24 luglio 2022) Bergamo. Con una nota diffusa venerdì, il Volley Bergamo 1991 ha comunicato la regolare avvenuta iscrizione al campionato di Serie A1 2022/23. La società, al secondo anno di vita, è stata ammessa alla massima Serie dal Consiglio d'Amministrazione. "Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi oggi, venerdì 22 luglio, ha preso atto, come stabilito dalle Norme di Ammissione al campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV, dell'esame compiuto sulle domande di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 presentate dalle Società per la stagione 2022-23 dalla Commissione Ammissione ai Campionati, costituita da professionisti economico-finanziari e legali indicati dai ...

