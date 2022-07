Voci di trasferimento di domenica: Ronaldo, Messi, Neymar, Paqueta e altri (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 11:07:56 Giorni caldissimi in redazione! Benvenuto a 101Il riepilogo giornaliero delle principali notizie e Voci sui trasferimenti di domenica 24 luglio. Pettegolezzo Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha affermato che il club non ha ancora accettato alcuna offerta per Frenkie de Jong e che “Frenkie de Jong è il nostro giocatore, ci piace molto” ESPN Laporta ha anche aggiunto che una potenziale riunione con Lionel Messi in futuro è “ancora aperta” Fabrizio Romano Il West Ham pagherà 42 milioni di euro per Gianluca Scamacca, con il presidente del Sassuolo che conferma che un accordo consisterà in “36 milioni di euro di commissione più 6 milioni di euro di maggiorazioni e 10% di clausola di vendita” Corriere dello Sport Il boss del Chelsea Thomas Tuchel ha ammesso che quest’estate “abbiamo avuto un appello ... Leggi su justcalcio (Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 11:07:56 Giorni caldissimi in redazione! Benvenuto a 101Il riepilogo giornaliero delle principali notizie esui trasferimenti di24 luglio. Pettegolezzo Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha affermato che il club non ha ancora accettato alcuna offerta per Frenkie de Jong e che “Frenkie de Jong è il nostro giocatore, ci piace molto” ESPN Laporta ha anche aggiunto che una potenziale riunione con Lionelin futuro è “ancora aperta” Fabrizio Romano Il West Ham pagherà 42 milioni di euro per Gianluca Scamacca, con il presidente del Sassuolo che conferma che un accordo consisterà in “36 milioni di euro di commissione più 6 milioni di euro di maggiorazioni e 10% di clausola di vendita” Corriere dello Sport Il boss del Chelsea Thomas Tuchel ha ammesso che quest’estate “abbiamo avuto un appello ...

