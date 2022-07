Vittorio De Scalzi, il ricordo dell’avvocato Biolé (presidente cda Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo) (Di domenica 24 luglio 2022) Vittorio De ScalziSanremo – L’avvocato Filippo Biolé, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in ricordo di Vittorio De Scalzi, dichiara quanto segue: «Esisteva un mondo di artisti nel quale ho avuto la fortuna di crescere. Era quello di ore interminabili, di prove serali nei salotti pieni di birre e sigarette, di infinite registrazioni in sale d’incisione domestiche che invadevano di suoni gli appartamenti e, con essi, i sogni dei figli lì accanto, di talenti naturali senza pentagramma; di liti furibonde su un accordo calante che finivano poi nel chiasso delle risa scomposte attorno a lunghe tavolate in campagna sotto le stelle, in ... Leggi su lopinionista (Di domenica 24 luglio 2022)De– L’avvocato Filippodel Consiglio di Amministrazione delladi, indiDe, dichiara quanto segue: «Esisteva un mondo di artisti nel quale ho avuto la fortuna di crescere. Era quello di ore interminabili, di prove serali nei salotti pieni di birre e sigarette, di infinite registrazioni in sale d’incisione domestiche che invadevano di suoni gli appartamenti e, con essi, i sogni dei figli lì accanto, di talenti naturali senza pentagramma; di liti furibonde su un accordo calante che finivano poi nel chiasso delle risa scomposte attorno a lunghe tavolate in campagna sotto le stelle, in ...

Agenzia_Ansa : E' morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls. L'annuncio della famiglia: 'Ha raggiunto la sua Aldebaran. C… - federicocasotti : Se n’è andato stanotte Vittorio De Scalzi, che tra tante altre belle cose ha scritto pure uno degli inni calcistici… - RaiNews : Vittorio De Scalzi morto a 72 anni, il cantante dei New Trolls colpito da fibrosi polmonare dopo il Covid. - StefanoFabrizi1 : Vittorio De Scalzi vola verso la sua stella Aldebaran. Il mio ricordo del grande artista - DavPoggi : Musica in lutto, morto Vittorio De Scalzi: fondatore dei New Trolls -