Violentato | mi ha fatto male Brunetta rompe il silenzio su Berlusconi | Tra noi si è rotto qualcosa

(Di domenica 24 luglio 2022) A Mezz'ora in più Renatosi toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ospite di Lucia Annunziata su Rai 3 nella puntata di domenica 24 luglio, il ministro è tornato a parlare del suo addio a Forza Italia e amareggiato dice: "Con Silviosi è, come gli amori, e quando sinon si ricuce più. Io voglio bene a, ma subire invettive personali, anche feroci, da lui e dal suo ambiente, mi ha". Una di queste, ha spiegato mentre la conduttrice lo incalzava, è quella da parte dicon il 'riposino in pace' ai ministri di Forza Italia che hanno lasciato il partito. "E poi - ha proseguito - è una vita che vengoper la mia ...

Libero_official : A #mezzorainpiù #Brunetta ha commentato il 'riposino in pace' di #Berlusconi ammettendo che tra loro 'qualcosa si è… - AttilioFarinel1 : RT @007Vincentxx: @fattoquotidiano Invece lei #Brunetta dall’alto del suo potere la sua arroganza quanta gente ha violentato #IoNonHoPietà… - 007Vincentxx : @fattoquotidiano Invece lei #Brunetta dall’alto del suo potere la sua arroganza quanta gente ha violentato… - patriziadegioia : RT @dariodangelo91: #Brunetta ha risposto: 'È una vita che io vengo violentato: mi dicono tappo o nano. (...) Non ho scelto di essere alto… - Okkoto67 : @renatobrunetta dice che è una vita che si sente violentato, e che Berlusconi lo offende chiamandolo nano. E la cos… -

mi hamale, io gli auguro lunga vita. E poi - ha continuato il ministro - è una vita che vengoper la mia altezza, ho sofferto e continuo a soffrire. Ma, non tanto per Brunetta, ma ...' E' una vita che vengoper la mia altezza , o bassezza. Mi dicono ' tappo o nano ', ho sofferto su questo e continuo a soffrire, ma ho le spalle larghe perché homolte cose, il prof ...Filicudi (Me) – Una turista in vacanza sull’isola di Filicudi nelle Eolie ha denunciato che la notte del 20 luglio scorso e’ stata violentata ... e hanno fatto svolgere esami clinici ...Una turista in vacanza sull'isola di Filicudi nelle Eolie ha denunciato che la notte del 20 luglio scorso è stata violentata da un uomo conosciuto durante una serata in un locale. I carabinieri della ...