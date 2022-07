Vinti 50mila euro al SuperEnalotto a San Pietro al Tanagro

(Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanal(Sa) – Cinquantamilasono statia Sanal(Salerno) nel concorso speciale “Super Estate” del. La giocata vincente è stata validata all‘edicola “Go Cart” in Piazza Enrico Quaranta, nel centro del paese. Sconosciuta al momento l’identità del vincitore del premio, ma con molta probabilità si tratta di una persona del posto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

