VIDEO Musetti-Alcaraz 2-1, Finale ATP Amburgo: highlights e sintesi. Capolavoro dell’azzurro (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo Musetti ha trionfato per la prima volta in carriera nel circuito ATP. La prima volta si è compiuta sulla terra rossa di Amburgo 2022 dove l’azzurro si è preso la soddisfazione di battere lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero sei del ranking, con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-4 dopo due ore e 50 minuti di partita. Una partita spettacolare e intensa in cui entrambi i giocatori hanno cercato di mettere sul campo le loro migliori qualità: Musetti la creatività e Alcaraz la potenza. In questo lungo ed estenuante braccio di ferro l’ha spuntato il ragazzo nostrano. Una partita, quindi, che ha vissuto tantissimi momenti palpitanti, non facile rappresentare in poche parole. Lasciamo, quindi, che siano le immagini a parlare attraverso gli highilights: ATP Amburgo, Lorenzo ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzoha trionfato per la prima volta in carriera nel circuito ATP. La prima volta si è compiuta sulla terra rossa di2022 dove l’azzurro si è preso la soddisfazione di battere lo spagnolo Carlos, numero sei del ranking, con lo score di 6-4 6-7 (6) 6-4 dopo due ore e 50 minuti di partita. Una partita spettacolare e intensa in cui entrambi i giocatori hanno cercato di mettere sul campo le loro migliori qualità:la creatività ela potenza. In questo lungo ed estenuante braccio di ferro l’ha spuntato il ragazzo nostrano. Una partita, quindi, che ha vissuto tantissimi momenti palpitanti, non facile rappresentare in poche parole. Lasciamo, quindi, che siano le immagini a parlare attraverso gli highilights: ATP, Lorenzo ...

SuperTennisTv : ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocator… - SuperTennisTv : Non #Musetti che tira fuori dal cilindro un colpo più bello dell'altro ?? #tennis | #HamburgOpen | #hotshot - DavidePiccagli : RT @SuperTennisTv: ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocatore ita… - Ile940 : RT @SuperTennisTv: ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocatore ita… - vise_il : RT @RobbsRoys: Musetti... Davanti... -