Verso le elezioni | Salvini | Chi prende più voti decide il premier

(Di domenica 24 luglio 2022) “Il centrodestra sarà unito, a differenza di una sinistra divisa e litigiosa. Chi governerà lo sceglieranno gli Italiani con i loro, chi nerà di più indicherà il, come è giusto che sia”. Con queste parole Matteorisponde alla domanda di Affaritaliani.it. Sull’ipotesi Silvio Berlusconi presidente del Senato, il segretario della Lega risponde: “Non abbiamo parlato di incarichi ma solo di programmi, con la sicurezza, il blocco degli sbarchi clandestini e la rottamazione di milioni di cartelle di Equitalia come priorità. Berlusconi? Con tutto quello che ha fatto in Italia e nel mondo, può aspirare legittimamente a qualsiasi incarico, ma non ne abbiamo mai parlato”. E infine: “Draghi è stato abbandonato da 5Stelle e Pd, non da altri”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.