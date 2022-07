Verso le elezioni, Di Battista: Pd nemico dei lavoratori (Di domenica 24 luglio 2022) “Un tempo il Partito Democratico si occupava di banche. Oggi, a corto di idee, e dopo aver approvato leggi ignobili come il Jobs Act (a proposito, la Corte Costituzionale ha appena chiesto di aumentare le tutele contro i licenziamenti illegittimi) si aggrappa al banchiere. Lo stesso banchiere che firmò la letterina con la quale la Bce chiedeva ai governi italiani riforme iper-liberiste tra le quali proprio il Jobs Act. Ora che siamo in campagna elettorale dalle parti del Pd ripartirà la litania del voto utile contro le destre che vogliono colpire i lavoratori. Cioè sognano di fare quel che il Pd ha sempre fatto”. Così Alessandro Di Battista su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 24 luglio 2022) “Un tempo il Partito Democratico si occupava di banche. Oggi, a corto di idee, e dopo aver approvato leggi ignobili come il Jobs Act (a proposito, la Corte Costituzionale ha appena chiesto di aumentare le tutele contro i licenziamenti illegittimi) si aggrappa al banchiere. Lo stesso banchiere che firmò la letterina con la quale la Bce chiedeva ai governi italiani riforme iper-liberiste tra le quali proprio il Jobs Act. Ora che siamo in campagna elettorale dalle parti del Pd ripartirà la litania del voto utile contro le destre che vogliono colpire i. Cioè sognano di fare quel che il Pd ha sempre fatto”. Così Alessandro Disu Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

