Verona, tentativo per riavere Depaoli (Di domenica 24 luglio 2022) Fabio Depaoli è tornato alla Sampdoria dopo la fine del prestito al Verona, ma, scrive Tuttosport, i veneti stanno tentando di riportare... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Fabioè tornato alla Sampdoria dopo la fine del prestito al, ma, scrive Tuttosport, i veneti stanno tentando di riportare...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: DA VERONA - Primo tentativo del Napoli per Simeone respinto, ma il club azzurro ci riproverà - susydigennaro : RT @napolimagazine: DA VERONA - Primo tentativo del Napoli per Simeone respinto, ma il club azzurro ci riproverà - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DA VERONA - Primo tentativo del Napoli per Simeone respinto, ma il club azzurro ci riproverà - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DA VERONA - Primo tentativo del Napoli per Simeone respinto, ma il club azzurro ci riproverà - apetrazzuolo : DA VERONA - Primo tentativo del Napoli per Simeone respinto, ma il club azzurro ci riproverà -