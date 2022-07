Verona, Barak proposto al Napoli, ma Giuntoli ... (Di domenica 24 luglio 2022) Verona, Antonin Barak proposto al Napoli, ma Giuntoli ha un'altra priorità Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, sul proprio sito ufficiale, il Napoli è in attesa di chiudere per Kim e Simeone e cedere Petagna al Monza. Inoltre, ha fatto anche chiarezza su Antonin Barak: "È questa la strada, mentre su altre due vicende è il caso di fare chiarezza. Nelle ultime ore, anzi negli ultimi giorni Antonin Barak è stato proposto al Napoli. -afferrma Pedullà - Questo sì, e non ci sono dubbi, ma la pista non riscalda, è un profilo che interessa poco, oggi il club azzurro vuole prima capire come finirà con Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza". Conclude ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 24 luglio 2022), Antoninal, maha un'altra priorità Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, sul proprio sito ufficiale, ilè in attesa di chiudere per Kim e Simeone e cedere Petagna al Monza. Inoltre, ha fatto anche chiarezza su Antonin: "È questa la strada, mentre su altre due vicende è il caso di fare chiarezza. Nelle ultime ore, anzi negli ultimi giorni Antoninè statoal. -afferrma Pedullà - Questo sì, e non ci sono dubbi, ma la pista non riscalda, è un profilo che interessa poco, oggi il club azzurro vuole prima capire come finirà con Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza". Conclude ...

