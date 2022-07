Venezia, il trucco delle grandi navi per eludere i divieti di passaggio a San Marco (Di domenica 24 luglio 2022) - L'esperimento è dalla scandinava Norwegian Cruise Line: la nave in rada e turisti sulle navette per lo shopping. Comune contrario Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 luglio 2022) - L'esperimento è dalla scandinava Norwegian Cruise Line: la nave in rada e turisti sulle navette per lo shopping. Comune contrario

RiccardoG_Laura : @TgLa7 La foto è fuorviante perché la nave si ferma in rada, ben lontana. Il titolo è fuorviante perché non è un t… - laMasthra : Quindi nessun trucco di scena sarà piú ammesso in teatro o al cinema. Togliete l'Aida dalle rassegne liriche, cerca… -