Venezia 79: Mattotti firma Il manifesto della Mostra del Cinema (Di domenica 24 luglio 2022) Venezia 79: Lorenzo Mattotti firma per il quinto anno l’immagine del manifesto ufficiale e per il quarto anno la sigla della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Cosa raffigura il nuovo manifesto di Venezia 79? Il manifesto raffigura “una Leonessa che si libra in alto e ci porge questo anniversario, il 90°, spiega Lorenzo Mattotti. Sono 90 gli anni dalla prima edizione della Mostra e per questo abbiamo voluto che l’immagine avesse delle linee classiche, così come classica è stata la scelta del fondo oro. Il colore oro è anche un riferimento ai manifesti dei primi decenni del Novecento. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 24 luglio 2022)79: Lorenzoper il quinto anno l’immagine delufficiale e per il quarto anno la siglaInternazionale d’ArtetograficaBiennale di. Cosa raffigura il nuovodi79? Ilraffigura “una Leonessa che si libra in alto e ci porge questo anniversario, il 90°, spiega Lorenzo. Sono 90 gli anni dalla prima edizionee per questo abbiamo voluto che l’immagine avesse delle linee classiche, così come classica è stata la scelta del fondo oro. Il colore oro è anche un riferimento ai manifesti dei primi decenni del Novecento. La ...

ReignOfTheSerie : Ecco a voi il manifesto ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia dise… - fisco24_info : Una Leonessa firmata Mattotti per i 90 anni della Mostra: E' l'autore dell'immagine del manifesto ufficiale e della… - BestMovieItalia : Mostra del cinema di Venezia 2022: la Leonessa di Lorenzo Mattotti sul manifesto per il 90° anniversario della Bien… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Mostra del Cinema di Venezia, il manifesto per i 90 anni firmato dall’illustratore e autore Lorenzo Mattotti https://t.co… - movieplayer_it : #Venezia79: una Leonessa sul manifesto ufficiale di Lorenzo Mattotti per il 90° anniversario -