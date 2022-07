Vende su internet i piani antiaereo della Seconda Guerra Mondiale della Croce Rossa: denunciato (Di domenica 24 luglio 2022) Aveva provato a Vendere sul web il prezioso materiale storico appartenente alla Croce Rossa, ma i carabinieri sono riusciti a intercettarlo, bloccarlo e recuperare tutti i documenti per restituirli al legittimo proprietario. Come riporta Luccaindiretta, l’uomo è stato denunciato e ora rischia il processo. Si tratta di mappe a colori e dossier dattiloscritti realizzati dalla Croce Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale con piani antiaerei e anti-attacco chimico di diverse città italiane (da Bergamo a Brescia, da Belluno, ad Agrigento, fino ad Avellino, Caltanissetta, L’Aquila, Lucca, Lecce e Macerata). Il materiale, che era stato messo in vendita online da un uomo, è stato sequestrato a seguito di una denuncia ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) Aveva provato are sul web il prezioso materiale storico appartenente alla, ma i carabinieri sono riusciti a intercettarlo, bloccarlo e recuperare tutti i documenti per restituirli al legittimo proprietario. Come riporta Luccaindiretta, l’uomo è statoe ora rischia il processo. Si tratta di mappe a colori e dossier dattiloscritti realizzati dalladurante laconantiaerei e anti-attacco chimico di diverse città italiane (da Bergamo a Brescia, da Belluno, ad Agrigento, fino ad Avellino, Caltanissetta, L’Aquila, Lucca, Lecce e Macerata). Il materiale, che era stato messo in vendita online da un uomo, è stato sequestrato a seguito di una denuncia ...

84Andreac : @latwittipe @CarrettaNiccolo @Corriere @CarloCalenda @Azione_it Bisogna difendere la bottega di zio Totonno che sta… - pondgitsun3 : @notonlythemoon Una salsa rosa sconosciuta che vende una tipa su internet e la fa pagare 20 euro - OdavnoNisamZiva : C'è questo tizio capitalista, D4n L0k, infatti, che si occupa di personal branding online e dice che chi vende su i… - mico0kie : ho sempre visto gente che vende oli miracolosi per i capelli online a 35 euro, ho semplicemente comprato separatame… - capradatrincea : RT @CBugliano: ?? SITO INTERNET VENDE GATTI IN BOTTIGLIA Sono passati 20 anni! E c'è gente che ancora non ha imparato a riconoscere le bufa… -