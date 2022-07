Vasto incendio in Slovenia verso l’Italia: evacuate 350 persone (Di domenica 24 luglio 2022) A Savogna d’Isonzo, nelle frazioni di Gabria e San Michele del Carso, in provincia di Gorizia, sono state evacuate a scopo precauzionale 350 persone, per un incendio che, sviluppatosi in territorio sloveno, si sta spingendo verso il confine dell’Italia. Proprio ieri dopo essere stata messa sotto controllo la situazione sul Carso triestino in particolare dalla parte italiana in località Jamiano, gli esperti hanno espresso timori per la situazione al confine. Due giorni fa si era spostato il fronte del fuoco con l’evacuazione di numerosi comuni come riferiscono fonti d’oltreconfine. Preoccupano in particolare le aree vicino a Cerje e Trstelje mentre vengono segnalati nuovi fuochi. La decisione presa a scopo precauzionale tenuto conto della previsione di venti forti di bora che potrebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022) A Savogna d’Isonzo, nelle frazioni di Gabria e San Michele del Carso, in provincia di Gorizia, sono statea scopo precauzionale 350, per unche, sviluppatosi in territorio sloveno, si sta spingendoil confine del. Proprio ieri dopo essere stata messa sotto controllo la situazione sul Carso triestino in particolare dalla parte italiana in località Jamiano, gli esperti hanno espresso timori per la situazione al confine. Due giorni fa si era spostato il fronte del fuoco con l’evacuazione di numerosi comuni come riferiscono fonti d’oltreconfine. Preoccupano in particolare le aree vicino a Cerje e Trstelje mentre vengono segnalati nuovi fuochi. La decisione presa a scopo precauzionale tenuto conto della previsione di venti forti di bora che potrebbero ...

