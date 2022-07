Vaiolo delle scimmie: OMS dichiara emergenza sanitaria internazionale (Di domenica 24 luglio 2022) L’OMS ha dichiarato il Vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria internazionale. L’Organizzazione ha precisato che si tratta di una decisione presa in via precauzionale. Ha inoltre sottolineato che è un invito ai governi di agire per fermare il prima possibile la diffusione della malattia. Il Vaiolo delle scimmie è ora un’emergenza sanitaria globale Il direttore generale Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 luglio 2022) L’OMS hato il. L’Organizzazione ha precisato che si tratta di una decisione presa in via precauzionale. Ha inoltre sottolineato che è un invito ai governi di agire per fermare il prima possibile la diffusione della malattia. Ilè ora un’globale Il direttore generale

