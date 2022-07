Vaiolo delle scimmie, l’Oms dichiara l’emergenza globale (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’epidemia di Vaiolo delle scimmie attualmente in corso rappresenta una «Emergenza di salute pubblica di interesse internazionale». La decisione è stata comunicata ieri dal L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 luglio 2022) Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’epidemia diattualmente in corso rappresenta una «Emergenza di salute pubblica di interesse internazionale». La decisione è stata comunicata ieri dal L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Agenzia_Ansa : Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizza… - MinisteroSalute : .@WHO ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale. Rezza: 'Attivato monitoraggio, massima att… - Uaranger : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - VerdeGiuseppe4 : RT @giulianol: Come funziona la scienza? Il comitato di scienziati dell'OMS a maggioranza è contrario a dichiarare l'emergenza per il vaiol… -