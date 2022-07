Usa, Trump: 'Se non mi candidassi finirebbero le indagini su Capitol Hill' (Di domenica 24 luglio 2022) - Nuovo riferimento dell'ex presidente, alla possibilità di ricandidarsi per le elezioni del 2024. E' accusato di essere stato inerte per più di tre ore quando i suoi sostenitori assaltarono gli ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 luglio 2022) - Nuovo riferimento dell'ex presidente, alla possibilità di ricandidarsi per le elezioni del 2024. E' accusato di essere stato inerte per più di tre ore quando i suoi sostenitori assaltarono gli ...

repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - fanpage : ??Ultim’ora - È morta Ivana Trump - MediasetTgcom24 : Ivana Trump, morta a 73 anni la prima moglie dell'ex presidente Usa #IvanaTrump #newyork #usa - stagliacollo : RT @laperlaneranera: Sapeva che la partita era truccata in anticipo dal PD, 'è letteralmente scappato' come fanno i #Democratici negli USA,… - stenric56 : RT @laperlaneranera: @FrancoR20288669 Sapeva che la partita era truccata in anticipo dal PD, 'è letteralmente scappato' come fanno i #Democ… -