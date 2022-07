Uomini e Donne, tronista coinvolto nella polemica su Totti e Noemi Bocchi: che stilettata (Di domenica 24 luglio 2022) Nelle ultime ore tra i nomi che fanno capolino all”interno della questione mediatica legata alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è emerso un protagonista assolutamente inaspettato. Si tratta di uno dei tronisti di Uomini e Donne. L’uomo, che ha fatto parte del parterre di Canale Cinque, si è pronunciato in prima persona sull’intricata vicenda amorosa, usando parole durissime. Noemi-Bocchi-Francesco-Totti-AltranotiziaScopriamo di chi si tratta e perché il tronista di Uomini e Donne ha dovuto rispondere alla polemica nata a seguito della rottura ufficiale tra la showgirl romana e Francesco Totti. Uomini e Donne, le parole ... Leggi su altranotizia (Di domenica 24 luglio 2022) Nelle ultime ore tra i nomi che fanno capolino all”interno della questione mediatica legata alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francescoè emerso un protagonista assolutamente inaspettato. Si tratta di uno dei tronisti di. L’uomo, che ha fatto parte del parterre di Canale Cinque, si è pronunciato in prima persona sull’intricata vicenda amorosa, usando parole durissime.-Francesco--AltranotiziaScopriamo di chi si tratta e perché ildiha dovuto rispondere allanata a seguito della rottura ufficiale tra la showgirl romana e Francesco, le parole ...

