Uomini e Donne, la dedica di Aneta Buchtova per Diego Tavani (Di domenica 24 luglio 2022) In pochi credevano in loro quando hanno lasciato Uomini e Donne insieme, ma alla fine Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno smentito tutti e oggi sono più felici e innamorati che mai, pronti ad andare a convivere a settembre. A dimostrazione di ciò poco fa, sul suo profilo Instagram, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha pubblicato un video con i best moment trascorsi assieme a Diego e li ha accompagnati con questa dolcissima dedica: “E sono 3 i mesi da quando ci siamo tolti i cartellini col nome”. E noi ci auguriamo che Diego Tavani e Aneta Buchtova possano festeggiare molti altri mesiversari, finché i mesi trascorsi insieme non diventeranno ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) In pochi credevano in loro quando hanno lasciatoinsieme, ma alla finehanno smentito tutti e oggi sono più felici e innamorati che mai, pronti ad andare a convivere a settembre. A dimostrazione di ciò poco fa, sul suo profilo Instagram, l’ex dama del trono over diha pubblicato un video con i best moment trascorsi assieme ae li ha accompagnati con questa dolcissima: “E sono 3 i mesi da quando ci siamo tolti i cartellini col nome”. E noi ci auguriamo chepossano festeggiare molti altri mesiversari, finché i mesi trascorsi insieme non diventeranno ...

Giorgiolaporta : Ecco una foto di ieri della folla di sostenitori di #Draghi. Ah no, scusate, questa è la piazza dei #NoGreenPass a… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - daniello_carmen : @ilrisolutoreIT Con tante donne e uomini..proprio con le scimmie?eccheazzo??????Ditemi come è arrivato sto vaiolo - Borsapretporter : La Pifferi ovviamente è un caso estremo ma non finirò mai di stupirmi di come il post femminismo abbia reso le donn… - nientologa : Uomini che lusingano le donne a prescindere da cosa scrivono, pensano, sono. E uomini che attaccano le donne a pres… -