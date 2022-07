Uomini e Donne, il drammatico sfogo di Davide Donadei: “Anche il lavoro va male” (Di domenica 24 luglio 2022) A pochi giorni dalla notizia della crisi che ha colpito Davide Donadei e Chiara Rabbi, nella quale non ci sono ancora sviluppi positivi, l’ex tronista di Uomini e Donne si trova nel mezzo di un’altra crisi. Stiamo parlando della crisi professionale e lavorativa che sta coinvolgendo Davide per quanto riguarda il locale, situato nel Salento, di cui è proprietario e gestore. Anche lì, infatti, le cose vanno tutt’altro che bene. Uomini e Donne, ex tronista scomparsa da quattro mesi: era perseguitata C'è grande preoccupazione tra i fan, che non capiscono come mai la ragazza non si sia mai più mostrata sui social Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) A pochi giorni dalla notizia della crisi che ha colpitoe Chiara Rabbi, nella quale non ci sono ancora sviluppi positivi, l’ex tronista disi trova nel mezzo di un’altra crisi. Stiamo parlando della crisi professionale e lavorativa che sta coinvolgendoper quanto riguarda il locale, situato nel Salento, di cui è proprietario e gestore.lì, infatti, le cose vanno tutt’altro che bene., ex tronista scomparsa da quattro mesi: era perseguitata C'è grande preoccupazione tra i fan, che non capiscono come mai la ragazza non si sia mai più mostrata sui sociale ...

