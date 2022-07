Una Vita anticipazioni shock: Ramon, non ci siamo! (Di domenica 24 luglio 2022) Una Vita anticipazioni shock, con Ramon non ci siamo proprio: il Palacios delude le aspettative, ecco cosa succede nella puntata di oggi. Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5, pronte ad entrare sempre più nel vivo; Aurelio è deciso a vendicarsi di Genoveva e ad avvelenarla, grazie all’aiuto di Marcelo, mentre in tanti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 24 luglio 2022) Una, connon ci siamo proprio: il Palacios delude le aspettative, ecco cosa succede nella puntata di oggi. Continuano le trame della telenovela spagnola di Canale 5, pronte ad entrare sempre più nel vivo; Aurelio è deciso a vendicarsi di Genoveva e ad avvelenarla, grazie all’aiuto di Marcelo, mentre in tanti L'articolo proviene da Leggilo.org.

ciropellegrino : Ci sta accompagnando con rigore, prudenza, serietà, anche nell'ennesima bambinata del Parlamento Italiano. Una vita… - borghi_claudio : @SabrySocial @TonyZeta77 @chiaraped @EnricoLetta La volontà non è mai solo di uno. Ci deve essere quella del partit… - Antonio_Tajani : Auguri di buon compleanno al Presidente #Mattarella. Una vita dedicata al servizio delle istituzioni. Il suo impegn… - Efisio31251859 : RT @Gitro77: @ldigiov È un programma socialista/keynesiano. Ovviamente può non piacere. È quello che sta scritto nella Costituzione e che l… - Frances52779614 : RT @_Marco_321: Se una persona non ha tempo per te, sentiti libero di correre, scappa da lui, altrimenti TUTTA LA VITA rimarrai lì ad aspet… -