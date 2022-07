Una vita anticipazioni: il doppio gioco di Marcelo, Genoveva fa di nuovo la mossa giusta? (Di domenica 24 luglio 2022) Ultime puntate estive per Una vita che tornerà poi in onda a fine agosto dopo una pausa nel pomeriggio di Canale 5. Come saprete, la soap ha chiuso i battenti in Spagna e Mediaset ha deciso di mandare in ferie Acaicas 38 per avere un maggior numero di puntate a disposizione in autunno! Cosa vedremo quindi nei prossimi episodi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 25 luglio 2022. Avrete visto che Aurelio ha tutte le intenzioni di far uccidere Genoveva mentre Valeria, dopo aver appreso da David quello che è da sempre il piano dell’imprenditore, lo ha cacciato di casa in malo modo. Cosa succederà adesso? Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 e domani vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1437 di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 luglio 2022) Ultime puntate estive per Unache tornerà poi in onda a fine agosto dopo una pausa nel pomeriggio di Canale 5. Come saprete, la soap ha chiuso i battenti in Spagna e Mediaset ha deciso di mandare in ferie Acaicas 38 per avere un maggior numero di puntate a disposizione in autunno! Cosa vedremo quindi nei prossimi episodi? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani, 25 luglio 2022. Avrete visto che Aurelio ha tutte le intenzioni di far ucciderementre Valeria, dopo aver appreso da David quello che è da sempre il piano dell’imprenditore, lo ha cacciato di casa in malo modo. Cosa succederà adesso? Vi ricordiamo che Unaci aspetta domani, come sempre alle 14,10 e domani vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1437 di ...

