Una donna inglese è morta dopo essere precipitata dalla ferrata di Santner in Alto Adige (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - Una donna di 56 anni originaria del Regno Unito è morta oggi nel gruppo del Catinaccio in Alto Adige. L'escursionista, in compagnia del marito, stava scendendo lungo la ferrato del Passo Santner in direzione rifugio Coronelle quando ha improvvisamente perso l'equilibrio cadendo per una trentina di metri. I coniugi stavano percorrendo il sentiero 542 'ferrata del Passo Santner' che prevede corde fisse, scalette e pioli. La salma è stata recuperata dall'elicottero d'emergenza Pelikan 2, dal soccorso alpino di Tires e da una squadra della Guardia di Finanza di Vipiteno.

