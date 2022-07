Un top club di Serie A accontenta il Sassuolo: pronti 30 milioni per Raspadori! (Di domenica 24 luglio 2022) Giacomo Raspadori è uno dei casi più particolari di questa stravolgente sessione di calciomercato estivo. Sul taccuino di tutti i top club italiani e non solo, accostato a Inter, Milan, Juventus e Roma, giorno dopo giorno l’interesse di questi club è andando sempre più svanendo, aprendo le porte ad un’inaspettata permanenza. Nessun club ha mai affondato il colpo decisivo a causa delle richieste molto elevate del Sassuolo, che, come spesso fa con i suoi talenti, non ha intenzione di fare sconti e chiede almeno 30 milioni di euro. Raspadori Sassuolo Carnevali In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli di De Laurentiis avrebbe deciso di virare proprio sul talento del Sassuolo e della Nazionale, accontentando le richieste ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Giacomo Raspadori è uno dei casi più particolari di questa stravolgente sessione di calciomercato estivo. Sul taccuino di tutti i topitaliani e non solo, accostato a Inter, Milan, Juventus e Roma, giorno dopo giorno l’interesse di questiè andando sempre più svanendo, aprendo le porte ad un’inaspettata permanenza. Nessunha mai affondato il colpo decisivo a causa delle richieste molto elevate del, che, come spesso fa con i suoi talenti, non ha intenzione di fare sconti e chiede almeno 30di euro. RaspadoriCarnevali In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli di De Laurentiis avrebbe deciso di virare proprio sul talento dele della Nazionale,ndo le richieste ...

