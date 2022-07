Un Posto al Sole, clamoroso retroscena su Roberto Ferri: da non credere (Di domenica 24 luglio 2022) La confessione quasi a sorpresa dell’attore che interpreta uno dei personaggi ormai storici, protagonista di molte trame di Upas In queste settimane le trame e le storie di Un Posto al Sole sono più accattivanti e misteriose che mai. Gli sceneggiatori hanno deciso di tenere alto il filo della tensione almeno sino alla pausa estiva. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 luglio 2022) La confessione quasi a sorpresa dell’attore che interpreta uno dei personaggi ormai storici, protagonista di molte trame di Upas In queste settimane le trame e le storie di Unalsono più accattivanti e misteriose che mai. Gli sceneggiatori hanno deciso di tenere alto il filo della tensione almeno sino alla pausa estiva. L'articolo proviene da Inews24.it.

michele_lomurno : @wolfloraa Olio abbronzante e anche con 2 ore al giorno di sole sei a posto - caterin40283689 : @VivoLibera Questo pur di avere un posto al sole. Fa accordi col PD?????? - WalterCabrini : @arcocielo @petergomezblog Ha ragione se conosce la matematica il sole 24 ore è al secondo posto. Quindi gli altri… - alessiawithtwos : io quando vivevo in provincia: ah questo posto è a sole due ore di distanza? ottimo dai io ora che vivo a milano: n… - otakuclub4 : @Luke_Alenko @davidbrown_6 Beh ma volendo puoi fare corsa sul posto in casa. Io lo faccio tutti i giorni per tenerm… -