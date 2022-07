“Un pezzo di storia che se ne va” Lutto nella musica italiana | morto il famoso cantante

(Di domenica 24 luglio 2022), èVittorio De Scalzi: fondatore del gruppo rock progressivo New Trolls. L’uomo aveva 72 anni. La sua ultima esibizione risale ad una settimana fa a Sanremo con l’orchestra sinfonica, dopodiché l’artista era stato ricoverato d’urgenza e finito in coma farmacologico. L’anno scorso aveva contratto il Covid e, un mese dopo, era stato colpito da una fibrosi polmonare. Nato da padre ristoratore e madre pianista, De Scalzi si era avvicinato giovanissimo allaproprio grazie agli insegnamenti della madre, arrivando a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. Poi la svolta negli anni sessanta quando ha fondato I Trolls insieme a Pino Scarpettini, con il quale incidono il singolo Dietro la nebbia. Nel 1966 ha debuttato come solista con lo ...

LendersMark9 : @EM1998_ Un mese? Questo segnerà un pezzo di storia del Milan - Laura1927Laura : Auguri a te che sei un pezzo della nostra storia???? @DanieleDeRossi #capitanfuturo #tifosocomenoi… - i97JBAE : @jeonghaank Le cronache di Magnus Bane, pezzo della saga di Shadowhunters seppur abbia una narrazione a sè. Letto t… - MeroniD : @MediasetTgcom24 Un altro pezzo della nostra storia musicale ?? se ne va. R.I.P.?????? - AlRo21uicst : RT @Resistenza1967: Ricorderemo #Draghi come una delle persone più cattive della storia. Ha tolto il reddito per iniettare con la costrizio… -

RomaToday

... cosa mai stata possibile nella'. Ma in realtà lo scioglimento dei ghiacciai 'interessa le ... ma togliere la Hoover Dam significa mettere in discussione tutto il settore agricolo di un...Il racconto mette in luce lae le caratteristiche di ognuno dei Siti, per poi accompagnare ... personaggi dello spettacolo, scrittori e sportivi che raccontano ognuno und'Italia: in ... VIDEO | Roma ritrova un pezzo della sua storia, riaprono al pubblico le Corsie Sistine Progetti La spesa si aggira sugli 80mila euro, compreso il parcheggio che diventerà pubblico. Isella: «Apriremo lo Spazio salute per il controllo della pressione e l’assistenza agli anziani» Costa 80m ...Italia Nostra Apuo Lunense e Legambiente insieme: avviata una raccolta firme contro limitazioni d’accesso per le bici a Marinella ...