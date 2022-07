Un club fa sul serio per Theate: offerti 15 milioni al Bologna (Di domenica 24 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni dell’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bologna avrebbe ricevuto una prima offerta per Arthur Theate. Dopo una prima stagione così convincente nel massimo campionato italiano, era inevitabile che diversi club mostrassero il proprio interesse per questo talentuoso difensore. Un profilo che era finito anche nel mirino di alcune big di Serie A, ma la prima offerta ufficiale pervenuta ai rossoblu è del Rennes. Theate Bologna Rennes Un possibile trasferimento a cui, involontariamente, avrebbe contribuito pure il Napoli dato che, avendo soffiato al club francese il loro obiettivo primario Kim Min Jae, il centrale sudcoreano del Fenerbache, lo ha costretto a virare sul difensore del Bologna. La prima offerta del Rennes è di 15 ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) Stando alle ultime indiscrezioni dell’esperto di mercato Nicolò Schira, ilavrebbe ricevuto una prima offerta per Arthur. Dopo una prima stagione così convincente nel massimo campionato italiano, era inevitabile che diversimostrassero il proprio interesse per questo talentuoso difensore. Un profilo che era finito anche nel mirino di alcune big di Serie A, ma la prima offerta ufficiale pervenuta ai rossoblu è del Rennes.Rennes Un possibile trasferimento a cui, involontariamente, avrebbe contribuito pure il Napoli dato che, avendo soffiato alfrancese il loro obiettivo primario Kim Min Jae, il centrale sudcoreano del Fenerbache, lo ha costretto a virare sul difensore del. La prima offerta del Rennes è di 15 ...

