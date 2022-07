Ultime Notizie – Mondiali atletica, Stano oro nella 35 km marcia (Di domenica 24 luglio 2022) Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 35 km di marcia ai Mondiali di atletica. Un oro che all’Italia mancava ai Mondiali da quasi vent’anni. L’azzurro, campione olimpico della 20 km, si è imposto con il tempo di 2h23.14 davanti al giapponese Kawano. Stano è il primo campione del mondo della storia della 35 chilometri di marcia. Il bronzo è andato allo svedese Karlstrom. Quella del pugliese è la seconda medaglia dei Mondiali per l’Italia, dopo il bronzo nel salto in alto di Elena Vallortigara Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 24 luglio 2022) Massimoha vinto la medaglia d’oro35 km diaidi. Un oro che all’Italia mancava aida quasi vent’anni. L’azzurro, campione olimpico della 20 km, si è imposto con il tempo di 2h23.14 davanti al giapponese Kawano.è il primo campione del mondo della storia della 35 chilometri di. Il bronzo è andato allo svedese Karlstrom. Quella del pugliese è la seconda medaglia deiper l’Italia, dopo il bronzo nel salto in alto di Elena Vallortigara Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Notizie della signora Marthensen? Luciano Violante editore Marsilio EUR… - junews24com : Calciomercato Juve, centrocampista in uscita: prestito in Serie B? - -