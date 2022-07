Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, de Magistris in campo: “Unirò sinistra e 5S” (Di domenica 24 luglio 2022) “In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per un campo aperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centrosinistra-centrodestra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione, sinistra non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti”. La pensa così Luigi de Magistris, fondatore e presidente del movimento politico Dema e tra i promotori della piattaforma Verso l’Unione Popolare. “Un campo – spiega l’ex sindaco di Napoli – contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale e ambientale, per il lavoro e la pace. Lavori sono in corso per proporre l’unica vera novità rispetto a quello che già abbiamo conosciuto e che dobbiamo evitare, se non vogliamo continuare a farci del male”. Secondo de ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 24 luglio 2022) “In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per unaperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centro-centrodestra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione,non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti”. La pensa così Luigi de, fondatore e presidente del movimento politico Dema e tra i promotori della piattaforma Verso l’Unione Popolare. “Un– spiega l’ex sindaco di Napoli – contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale e ambientale, per il lavoro e la pace. Lavori sono in corso per proporre l’unica vera novità rispetto a quello che già abbiamo conosciuto e che dobbiamo evitare, se non vogliamo continuare a farci del male”. Secondo de ...

