Ucraina | Lavrov | ' equilibrata' posizione della Lega araba

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Mosca annuncia: 'Gli obiettivi ora vanno oltre il Donbass'. La reazione dell'Ucraina dopo le parole di La… - FarodiRoma : Lavrov in Egitto: Ucraina “ha scelto l’ostilità nei confronti della Russia e ha consentito alla Nato di espandersi… - infoitinterno : Ucraina, Lavrov: “Non abbiamo nulla contro la ripresa dei colloqui, dipende da Kiev” - serenel14278447 : Lavrov: 'Manterremo impegnipresi sul grano a Istanbul'. Si vede - Adriano07883742 : 'Più i paesi della NATO e dell'UE continueranno a chiedere che l'Ucraina combatta 'fino alla fine', più persone mor… -

La Russia apprezza la posizione equilibrata degli Stati membri della Lega araba sulla situazione in. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergheiin un incontro con gli inviati degli Stati membri al Cairo, come riporta la Tass. "Apprezziamo la posizione equilibrata, ...... a causa della mancanza di importazioni di grano e altri prodotti agricoli da Russia eha assicurato l'Egitto in merito alle forniture di grano russo durante la sua visita al Cairo ...Ministro degli esteri russo in Africa. Sergei Lavrov è alla ricerca di alleati nel confitto in Ucraina, incolpando i Paesi dell'Ovest di favoreggiamento.La Russia cerca di portare dalla sua parte i paesi africani per uscire dall'isolamento delle sanzioni occidentali. Per questo il ministro degli esteri Sergei Lavrov si è recato al Cairo, prima tappa d ...