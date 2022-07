Ucraina, incendi nel porto di Odessa dopo l'attacco missilistico russo (Di domenica 24 luglio 2022) Vigili del fuoco ucraini al lavoro per domare il fuoco su una barca in fiamme nel porto di Odessa dopo l'attacco missilistico russo che ha colpito l'area portuale. L'esercito ucraino ha affermato che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Vigili del fuoco ucraini al lavoro per domare il fuoco su una barca in fiamme neldil'che ha colpito l'area portuale. L'esercito ucraino ha affermato che ...

