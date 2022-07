(Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - L'del turismo incuriosisce e non si rassegna, tanto che, la più grande piattaforma turistica del Paese, un paio di giorni fa ha lanciato i suoi pacchetti on line: "Lo abbiamo fatto perché da circa due mesi siamoati da1milione e 300mila persone aldi ogni parte del mondo. Nell'ultimola nostra piattaforma è stata cliccata tra gli altri da70mila tedeschi, quasi 25mila italiani.30mila americani e 23 mila inglesi. Abbiamo capito che l'incuriosisce e ha un forte potenziale di attrazione turistica". Lo dice all'Adnkronos Anton Taranenko, ceo della Piattaforma che aggiunge: "are l'oggi ...

Adnkronos

Ucraina, ceo Visit Ukraine: "Oltre un mln visitatori al mese, puntiamo su visita città coraggiose" Roma, 24 lug. (Adnkronos) - L'Ucraina del turismo incuriosisce e non si rassegna, tanto che Visit Ukraine, la più grande piattaforma turistica del Paese, un paio di giorni fa ha lanciato i suoi pacche ...