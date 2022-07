Ucraina, capo Agenzia statale turismo: "Creeremo percorsi per raccontare nostra lotta" (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Dall'esperienza dei paesi che hanno vissuto la guerra sappiamo che il numero dei turisti aumenta. Sono sicura che molte persone vorranno visitare i luoghi che sono diventati simbolo della distruzione causata dalla occupazione russa: Irpin, Bucha, l'isola dei Serpenti, Chornobaivka". Così all'Adnkronos Mariana Oleksiv, capo dell'Agenzia statale per il turismo dell'Ucraina, che guardando al quadro complessivo del comparto afferma: "Ad oggi sappiamo che nei primi quattro mesi del 2022 nel budget statale è stato versato un 18% di tasse in meno provenienti dal comparto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È questa è solo la punta dell'iceberg, perché di solito la stagione turistica in Ucraina inizia a giugno e dura fino all'ottobre. Il ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Dall'esperienza dei paesi che hanno vissuto la guerra sappiamo che il numero dei turisti aumenta. Sono sicura che molte persone vorranno visitare i luoghi che sono diventati simbolo della distruzione causata dalla occupazione russa: Irpin, Bucha, l'isola dei Serpenti, Chornobaivka". Così all'Adnkronos Mariana Oleksiv,dell'per ildell', che guardando al quadro complessivo del comparto afferma: "Ad oggi sappiamo che nei primi quattro mesi del 2022 nel budgetè stato versato un 18% di tasse in meno provenienti dal comparto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È questa è solo la punta dell'iceberg, perché di solito la stagione turistica ininizia a giugno e dura fino all'ottobre. Il ...

