(Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – L’attacco da parte della Russia al porto di? “Vedere laditrapolitiche e opersul terreno ènte. Lepolitiche sono state molto esplicite, c’è stato un accordo sottoscritto e firmato, che viene messo in discussione con un’azione militare fatta il giorno dopo. La cosa è moltonte”. A dirlo all’Adnkronos è il generale Vincenzo, che commenta così l’attacco da parte della Federazione Russa al porto diall’indomani della firma, da parte die Russia con la mediazione di Onu e Turchia, dell’accordo per l’esportazione del grano ucraino da tre porti ucraini, ...

telodogratis : Ucraina, Camporini: “Odessa? Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni” - infoitinterno : Ucraina, Camporini: 'Odessa? Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni' - italiaserait : Ucraina, Camporini: “Odessa? Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni” - fisco24_info : Ucraina, Camporini: 'Odessa? Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni': (Adnkronos) - Il ge… - ledicoladelsud : Ucraina, Camporini: “Odessa Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni” -

Adnkronos

...Vincenzo, ufficiale pilota di grande esperienza, corso Drago III, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e ora membro dell'Istituto affari internazionali. Chi sta vincendo indopo ...Generale, sono passati quasi 140 giorni dall'inizio della guerra. C'è qualcuno che sta vincendo Non sta vincendo nessuno. In questo momento c'è una situazione di stallo. Negli ultimi giorni i russi ... Ucraina, Camporini: "Odessa Sorprende mancanza sincronia di Mosca tra dichiarazioni e azioni" A dirlo all’Adnkronos è il generale Vincenzo Camporini, che commenta così l’attacco da parte della Federazione Russa al porto di Odessa all’indomani della firma, da parte di Ucraina e Russia con la ...L'ex capo di Stato Maggiore sula strategia di Mosca: "Vuole tutto il Donbass, ma Kiev resiste oltre ogni aspettativa" ...