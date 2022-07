Turisti britannici in trappola all’imbarco con la Francia, il sospetto di Londra della «vendetta per la Brexit»: cosa è successo a Dover – Il video (Di domenica 24 luglio 2022) Le scuole sono chiuse, agosto è alle porte e in una delle estati più roventi che si ricordano migliaia di famiglie britanniche non attendono altro che potersi imbarcare per raggiungere l’Europa. Tuttavia, già da venerdì si sono iniziate a formare code chilometriche per accedere al porto di Dover. La città dell’estremo sud-est britannico da dove partono i traghetti. Un «sabotaggio», dicono gli inglesi. Un «problema tecnico», affermano i francesi. Fatto sta che migliaia di Turisti sono stati costretti ad attendere anche più di 6 ore per poter accedere ai controlli di frontiera. Come riporta il Corriere della Sera, il problema sarebbe che i francesi avrebbero aperto solo 4 delle 10 postazioni previste. In base agli accordi Londra-Parigi, infatti, i documenti vengono controllati prima di salpare verso l’Europa. Dopo la ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Le scuole sono chiuse, agosto è alle porte e in una delle estati più roventi che si ricordano migliaia di famiglie britanniche non attendono altro che potersi imbarcare per raggiungere l’Europa. Tuttavia, già da venerdì si sono iniziate a formare code chilometriche per accedere al porto di. La città dell’estremo sud-est britannico da dove partono i traghetti. Un «sabotaggio», dicono gli inglesi. Un «problema tecnico», affermano i francesi. Fatto sta che migliaia disono stati costretti ad attendere anche più di 6 ore per poter accedere ai controlli di frontiera. Come riporta il CorriereSera, il problema sarebbe che i francesi avrebbero aperto solo 4 delle 10 postazioni previste. In base agli accordi-Parigi, infatti, i documenti vengono controllati prima di salpare verso l’Europa. Dopo la ...

