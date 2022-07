Trenta seggi e Italia nel pantano IIl piano della sinistra per fermare Salvini-Meloni

ilGiornale.it

... su come affrontare le grandi sfide che, in particolare, gli accadimenti degli ultimimesi ... In questo caso, il centrodestra vincerebbe 221su 400 alla Camera e 108 su 200 al Senato, ...... perfino Davide Crippa, il capogruppo che avrebbe dovuto portare via con sé verso Di Maio... E quindi si torna dal dem Ceccanti: "Quantidovremmo prendere Tu lo sai". Oggi ci vorrebbe una ... Zingaretti ora sogna il seggio in Parlamento. E la Regione Lazio dovrà ritornare alle urne Il segretario dem Enrico Letta lo ha detto ai suoi, in campagna elettorale dovranno avere gli "occhi della tigre" tipo Rocky Balboa.Il Brasile verso le elezioni con 30 minuti di arringa del presidente contro la Corte elettorale, contro il voto elettronico: “Il popolo non starà a guardare ...