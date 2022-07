Treni cancellati nel Passante di Milano, Trenord: “La causa? Rotaia usurata” (Di domenica 24 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La causa dei 100 Treni cancellati nel Passante di Milano da oggi ad almeno martedì? “Una Rotaia fortemente usurata”, sostiene Trenord. Nelle ultime ore la società di trasporti assieme a Rfi ha compiuto i sopralluoghi necessari a capire da cosa fosse causato il consumo sospetto alle ruote di 35 Treni I tecnici di Trenord hanno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 24 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ladei 100neldida oggi ad almeno martedì? “Unafortemente”, sostiene. Nelle ultime ore la società di trasporti assieme a Rfi ha compiuto i sopralluoghi necessari a capire da cosa fosseto il consumo sospetto alle ruote di 35I tecnici dihanno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

