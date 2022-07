Tour de France 2022, risultati e ordine di arrivo ventunesima tappa: Philipsen vince sui campi elisi, trionfo Vingegaard (Di domenica 24 luglio 2022) I risultati e l’ordine di arrivo della ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2022, la La defense Arena-campi elisi di Parigi di 116 km, in cui il belga Jasper Philipsen si è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff. Le prime battute della corsa, come prevedibile, non regalano particolare spettacolo dal punto di vista sportivo, poiché i corridori si regalano la classica passerella. Davanti a tutti sempre la Jumbo Visma che, con Jonas Vingegaard, maglia gialla e a pois, Wout Van Aert, maglia verde, e il resto dei compagni, omaggia Steven Kruijswijk e Nathan Van Hooydonck, costretti al ritiro nelle settimane precedenti. A 55 km dalla fine il gruppo ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) Ie l’didellaed ultimadelde, la La defense Arena-di Parigi di 116 km, in cui il belga Jaspersi è imposto in volata davanti a Dylan Gronewegen ed Alexander Kristoff. Le prime battute della corsa, come prevedibile, non regalano particolare spettacolo dal punto di vista sportivo, poiché i corridori si regalano la classica passerella. Davanti a tutti sempre la Jumbo Visma che, con Jonas, maglia gialla e a pois, Wout Van Aert, maglia verde, e il resto dei compagni, omaggia Steven Kruijswijk e Nathan Van Hooydonck, costretti al ritiro nelle settimane precedenti. A 55 km dalla fine il gruppo ...

