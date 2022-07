Tour de France 2022 oggi, ventunesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Passerella finale sui Campi Elisi (Di domenica 24 luglio 2022) Si chiude la lunghissima cavalcata del Tour de France 2022. oggi appuntamento con la consueta Passerella finale che si concluderà sui Campi Elisi in quel di Parigi. Andiamo a scoprire nel dettaglio la ventunesima tappa con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso ventunesima tappa Tour DE France 2022 Poco da dire sul percorso: prima parte in linea che prevede anche un GPM di quarta categoria, la Côte du Pavé des Gardes, con 1,3 chilometri al 6,5%. Poi si entra sul classico circuito dei Campi Elisi da ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Si chiude la lunghissima cavalcata deldeappuntamento con la consuetache si concluderà suiin quel di Parigi. Andiamo a scoprire nel dettaglio lacon, programma eDEPoco da dire sul: prima parte in linea che prevede anche un GPM di quarta categoria, la Côte du Pavé des Gardes, con 1,3 chilometri al 6,5%. Poi si entra sul classico circuito deida ...

