Tour de France 2022, Nairo Quintana: “L’aria condizionata mi ha creato problemi respiratori. L’anno prossimo per il podio” (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di bilanci al Tour de France 2022, visto che siamo giunti all’ultima tappa, la passerella finale di Parigi. Tra i migliori, a livello di costanza e soprattutto di rendimento in salita c’è stato sicuramente un veterano come Nairo Quintana, che chiuderà in sesta piazza in classifica generale. Il colombiano dell’Arkéa Samsic paga ovviamente le difficoltà a cronometro: nella prova contro il tempo di ieri ha pagato minuti su minuti, cedendo due posizioni in graduatoria. Le sue parole: “Sarò nei primi 10 del Tour più veloce della storia. Un risultato molto positivo, sono soddisfatto. Erano anni che non ci andavo così vicino, così vicino al podio, quest’anno ho potuto farlo. Mi sento ringiovanito. Non ho gregari come le altre squadre, la metà dei compagni debuttavano al ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di bilanci alde, visto che siamo giunti all’ultima tappa, la passerella finale di Parigi. Tra i migliori, a livello di costanza e soprattutto di rendimento in salita c’è stato sicuramente un veterano come, che chiuderà in sesta piazza in classifica generale. Il colombiano dell’Arkéa Samsic paga ovviamente le difficoltà a cronometro: nella prova contro il tempo di ieri ha pagato minuti su minuti, cedendo due posizioni in graduatoria. Le sue parole: “Sarò nei primi 10 delpiù veloce della storia. Un risultato molto positivo, sono soddisfatto. Erano anni che non ci andavo così vicino, così vicino al, quest’anno ho potuto farlo. Mi sento ringiovanito. Non ho gregari come le altre squadre, la metà dei compagni debuttavano al ...

