Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Jasper Philipsen è perfetto, Pogacar ci prova anche a Parigi (Di domenica 24 luglio 2022) pagelle VENTUNESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Jasper Philipsen, voto 10: dalla delusione di inizio Tour, ad un salto di qualità eccellente, lanciandosi come miglior velocista al mondo o quasi. Il belga trova una condizione in crescendo, tappa dopo tappa, e coglie due bellissimi trionfi in quest’ultima settimana che lo fanno entrare in un’altra dimensione. Dylan Groenewegen, voto 7,5: la sua Bike-Exchange Jayco prova a lanciarlo nel migliore dei modi, ma molto probabilmente parte troppo lunga ed il neerlandese si trova allo scoperto troppo presto. In ogni caso, con un Philipsen così, meglio del secondo posto non si poteva fare. Alexander Kristoff, voto 7: su un traguardo amato il veterano norvegese prova a far saltare ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)VENTUNESIMA TAPPADE, voto 10: dalla delusione di inizio, ad un salto di qualità eccellente, lanciandosi come miglior velocista al mondo o quasi. Il belga trova una condizione in crescendo, tappa dopo tappa, e coglie due bellissimi trionfi in quest’ultima settimana che lo fanno entrare in un’altra dimensione. Dylan Groenewegen, voto 7,5: la sua Bike-Exchange Jaycoa lanciarlo nel migliore dei modi, ma molto probabilmente parte troppo lunga ed il neerlandese si trova allo scoperto troppo presto. In ogni caso, con uncosì, meglio del secondo posto non si poteva fare. Alexander Kristoff, voto 7: su un traguardo amato il veterano norvegesea far saltare ...

Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - Eurosport_IT : 'Da bambina i miei genitori mi hanno portata al Tour, ora posso correrlo anche io, è meraviglioso' Dal 24 al 31 lu… - Eurosport_IT : Prima maglia gialla al Tour de France Femmes per Lorena Wiebes, e via con le emozioni ??????????? #EurosportCICLISMO… - Matt_Orlandi : RT @Eurosport_IT: IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a vincer… - acmmaty : RT @RedandBlack22: Se a Krunic chiedi di andare a fare il Tour de France lui zitto si mette in sella e lo vince pure Spiaze per gli hater… -