Tour de France 2022 in tv oggi: orari domenica 24 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di domenica 24 luglio 2022) Siamo ormai in chiusura del Tour de France 2022. Dopo tanta lotta durata tre settimana, domani si celebrerà la vittoria di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) nell'ultima tappa della Grande Boucle, la Paris La Défense Arena-Paris Champs-Elysees di 115,6 chilometri. Sul prestigioso traguardo parigino ci aspettiamo che Wout Van Aert vorrà strappare un altro successo. Un percorso assai facile, con i primi 50 chilometri nella zona periferica della capitale caratterizzata anche dalla Cote du Pavé des Gardes, 1300 metri al 6,5% ed ultimo GPM di questo Tour. Si entra poi nel circuito lungo poco più di 13 chilometri, da percorrere otto volte. La ventesima tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa integralmente da Eurosport 1 (Canale 210 Sky) con il commento di ...

