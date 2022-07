Tour de France 2022 | il Covid-19 colpisce anche prima di Parigi Michael Woods costretto al ritiro

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) L’incubo del-19 fino all’ultima tappa. Ildeha dovuto convivere con la paura del virus praticamente giorno dopo giorno e,nella frazione conclusiva, c’è un corridore che è statoa dare forfait. Si tratta del canadese: lo scalatore della Israel-Premier Tech è risultato positivo ad un test effettuato stamattina e dunque non prenderà il via della ventunesima tappa. La compagine israeliana perde il terzo atleta per casi di-19 dopo gli addii di Chris Froome e Simon Clarke. Foto: Lapresse